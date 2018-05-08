Освещение во дворе дома 7 по улице Котовского восстановлено

ОАО «ОЭК» востановило освещение на улице Котовского

В Совет депутатов городского округа Щербинка обратились жители дома № 7 по улице Котовского по вопросам освещения внутридомового проезда и участка зоны отдыха. Жители обратили внимание, что проезд погружен в полутьму, бывали случаи повреждения автомобилей, пешеходы не чувствуют себя в безопасности. На территории зоны отдыха перед домом частенько в темноте распивают алкогольные напитки неустановленные лица.

Депутаты Совета депутатов городского округа Щербинка Михаил Емельянов , Елена Беляничева и Жанна Щекалева незамедлительно подготовили и направили обращение в ОАО «Объединенную энергетическую компанию».

По информации ОАО «ОЭК», выездная бригада выполнила работы по монтажу двух приставных кронштейнов К-1-П и двух новых светильников ЖКУ-150, полностью осветив проезд и зону отдыха.