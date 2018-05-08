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Освещение во дворе дома 7 по улице Котовского восстановлено
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Освещение во дворе дома 7 по улице Котовского восстановлено 

Администрация городского округа Щербинка 1 час назад
Фото: Администрация городского округа Щербинка
ОАО «ОЭК» востановило освещение на улице Котовского
В Совет депутатов городского округа Щербинка обратились жители дома № 7 по улице Котовского по вопросам освещения внутридомового проезда и участка зоны отдыха. Жители обратили внимание, что проезд погружен в полутьму, бывали случаи повреждения автомобилей, пешеходы не чувствуют себя в безопасности. На территории зоны отдыха перед домом частенько в темноте распивают алкогольные напитки неустановленные лица.
Депутаты Совета депутатов городского округа Щербинка Михаил Емельянов, Елена Беляничева и Жанна Щекалева незамедлительно подготовили и направили обращение в ОАО «Объединенную энергетическую компанию».
По информации ОАО «ОЭК», выездная бригада выполнила работы по монтажу двух приставных кронштейнов К-1-П и двух новых светильников ЖКУ-150, полностью осветив проезд и зону отдыха.
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