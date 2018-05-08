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Инвалидам и участникам Великой Отечественной выплатят по 10 тыс. рублей
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Инвалидам и участникам Великой Отечественной выплатят по 10 тыс. рублей 

АиФ-Омск 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
Пенсионный фонд страны производит единовременную выплату инвалидам и участникам Великой Отечественной войны ко Дню Победы, которую назначил президент своим указом № 195 от 6 мая 2018 года «О единовременной выплате некоторым категориям граждан Российской Федерации в связи с 73-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов».
«Единовременная выплата составит 10 000 рублей и будет назначена только непосредственным участникам и инвалидам Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. В Омской области таких около 1000 человек», — рассказали в управлении ПФ РФ по Омской области.
Бывшим фронтовикам «президентские» деньги будут выплачены в течение мая — июня 2018 года вместе с другими пенсионными и социальными выплатами тем органом, в котором гражданин получает пенсию. Получателям двух пенсий от разных ведомств, например, от Пенсионного фонда и Минобороны, МВД, УФСИН и т. п.) единовременная выплата будет произведена Пенсионным фондом.
Специально обращаться в Пенсионный фонд России для получения единовременной выплаты не надо, она будет выплачена в беззаявительном порядке на основании данных ПФР. К 9 мая ветераны Великой Отечественной войны также получат поздравительные письма Президента РФ.
Напомним, что в соответствии с указом губернатора Омской области ежегодные денежные выплаты ко Дню Победы уже получили не только фронтовики, но и другие категории ветеранов: вдовы инвалидов и участников войны, бывшие узники концлагерей, блокадники, труженики тыла, дети — сироты войны.
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