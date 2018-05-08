В Музее модерна обсудят дальнейшее использование «Дачи со слонами»

Здание представляет собой уникальный образец стиля модерн, является памятником архитектуры федерального значения. Уникальность места подразумевает необходимость музеефикации смыслов, связанных с дачей как с творческой резиденцией, местом встреч самарского купечества, местом единения с природой и красотой и многим другим.

Дача была построена в 1908–1909 годах, когда модерн был наиболее популярным стилем российской архитектуры. Проект принадлежал перу самого хозяина Константина Головкина. Дача была спроектирована как летняя творческая резиденция купца, куда он выезжал из Самары в теплые месяцы, где писал волжские пейзажи, гулял, любовался закатом, занимался астрономией, проводил время с семьей, устраивал встречи, собрания, пикники. В этом причудливом здании со слонами сходятся несколько важнейших для идентичности самарцев тем: купечество, модерн, природа, дача.

Инициативная команда выдвинет на общественное обсуждение концепцию музея «Дача со слонами», которую предлагается начать реализовывать в 2019 году.