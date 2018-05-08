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Искусственный шелк заживит раны, срастит кости и заменит сухожилия
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Искусственный шелк заживит раны, срастит кости и заменит сухожилия 

TechCult 1 час назад
Фото: TechCult
В средние века князья и полководцы носили «волшебные» боевые одежки — тонкая рубаха из натурального шелка надевалась на голое тело и служила антисептическим барьером при неизбежных ранениях. Сегодня исследователей интересует шелк модифицированный, который называют материалом будущего и собираются с его помощью произвести революцию в травматологии. Ученые из университета Коннектикута разрабатывают бондаж на основе шелковых нитей, который надежно скрепит сломанные кости. Без необходимости их сверлить и ставить штифты и спицы, что само по себе травмоопасно. Шелковые зажимы или петли, вдобавок ко всему, постепенно разлагаются и выводятся из организма примерно через год.
Их коллеги из университета Пергуда добавили гусеницам-шелкопрядам в ДНК белок, который запускает особую химическую реакцию. Она направлена против бактерий кишечной палочки — когда сотканную нить испачкали в их растворе, а затем осветили в особом спектре, начавшаяся реакция уничтожила 55% всех микробов. Это чем-то похоже на дезинфекцию раны при помощи концентрированной перекиси водорода, а в будущем в шелковую нить и ткань можно будет добавить компоненты, которые работают как антибиотики, чтобы дезинфицировать рану сразу при перевязке.
Третья область применения — создание искусственных сухожилий из комбинации шелка и наноцеллюлозы. Первый элемент отвечает за эластичность, второй за прочность конструкции, настолько большую, что подобные материалы можно использовать в бронежилетах. И если это удастся претворить в жизнь, то мечты о подкожной броне у человека становятся реальностью. А если он еще и сможет бегать дальше и легче на новых сухожилиях в ногах, супер-шелк действительно станет материалом будущего.
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