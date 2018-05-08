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Умерла Виолетта Фомина
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Умерла Виолетта Фомина 

Калуга 24 1 час назад
Фото: Калуга 24
В Калуге на 75-м году жизни умерла заслуженный работник культуры Калужской области Виолетта Михайловна Фомина. Сообщение об этом 7 мая появилось на страничке управления культуры Калуги «ВКонтакте». Калужане старшего и среднего возраста хорошо помнят Виолетту Михайловну. Без нее в 90-е и нулевые годы в Калуге не обходилась ни один общегородской праздник. Она была неизменной ведущей и на праздновании Нового года, и на праздновании Масленицы, проходивших на Театральной площади. В последние годы жизни Виолетта Михайловна много болела, но продолжала заниматься общественной деятельностью. Она, в частности, возглавляла Совет пациентов Калужской больницы скорой медицинской помощи, в которой проходила лечение. Праздничное настроение она создавала и там. https://www.youtube.com/watch?time_continue=35&v=LvmESLLjFOI Похороны Виолетты Михайловны Фоминой состоятся 8 мая в 12 часов на Литвиновском кладбище (участок №21). Отъезд на кладбище — в 11.30 от здания городской управы (улица Ленина,93).
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