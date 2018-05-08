«Водоканал» продолжит заливать Черноисточинский пруд стоками

«Водоканал-НТ» в Нижнем Тагиле продолжит сброс сточных вод в питьевой Черноисточинский пруд. Это нарушает Водный кодекс РФ , однако средств на соблюдение закона у коммунальщиков нет. Эта информация содержится в сообщении областной прокуратуры в ответ на запрос депутата Госдумы Алексея Балыбердина, передает "Уралинформбюро"

В комментарии надзорного ведомства отмечается, что в феврале текущего года у «Водоканала-НТ» истек срок соглашения о сбросе в Черноисточинский пруд промывочных сточных вод от станции водоподготовки. Тем не менее, сброс загрязненной воды в питьевой водоем продолжается.

Чтобы избежать нарушений Водного кодекса, предприятие приступило к проработке вопроса о переносе точки сброса на реку Исток . Была проведена определенная работа, направленная на получение разрешительной документации.

Однако установлено, что для организации новой точки сброса требуется не менее 10 миллионов рублей и такой суммы у «Водоканала» нет. В инвестиционной программе, утвержденной для предприятия, финансирование также не предусмотрено.

"В свою очередь, внесение в нее изменений будет сопровождаться значительным увеличением тарифа для абонентов, что может привести к росту социальной напряженности среди жителей города", — делают вывод в надзорном ведомстве.

О сложившейся ситуации был проинформирован глава Нижнего Тагила Сергей Носов . Оснований для принятия иных мер реагирования в прокуратуре не видят.

Черноисточинский пруд попал под контроль Генпрокуратуры

Стоит напомнить, что жители Нижнего Тагила не первый год бьют тревогу из-за плохой экологии. В муниципалитете остро стоит проблема обеспечения горожан питьевой водой. Черноисточинский пруд покрывают опасные зеленые водоросли, происходит массовый мор рыбы.

После того, как президент РФ Владимир Путин назвал Нижний Тагил городом с отвратительной экологией, произошло, наконец, оживление. Местные власти заявили о предстоящем концессионном соглашении с «Уральской водной компанией» (российско-венгерское АО). Однако, по мнению экологов, этого мало — требуется тщательное изучение загрязненного пруда.

"В числе вероятных причин загрязнения — использование «Водоканалом» алюминийсодержащих коагулянтов и попадание в водоем стоков и сливов от местных жителей. Чтобы определить основной источник, необходимо проводить исследование водоема", — отмечает общественник Андрей Волегов.

По его словам, администрация города откладывает решение данного вопроса, что затягивает сроки реабилитации водохранилища. Обещанная тагильчанам вода европейского уровня может так и не политься из кранов.

Стоит отметить, что на ситуацию с Черноисточинским прудом обратили внимание в Генпрокуратуре РФ. По оценке замгенпрокурора Юрия Пономарева , водная проблема в Нижнем Тагиле не решается на протяжении длительного времени, что «вызывает обоснованное возмущение со стороны населения».

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