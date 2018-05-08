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В Тверской области открыли мемориал воинам-казахстанцам
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В Тверской области открыли мемориал воинам-казахстанцам 

Вестник Кавказа 2 часа назад
В канун Дня Победы в городе Ржеве (Тверская область) сегодня состоялось торжественное открытие отреставрированного мемориала воинам-казахстанцам 100-й и 101-й отдельных стрелковых бригад, погибшим здесь в годы Великой Отечественной войны, проводившегося по поручению президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, — сообщили в пресс-службе правительства региона.
"Во Ржеве состоялась церемония торжественного открытия и передачи после реставрации российской стороне Мемориального комплекса памяти воинов-казахстанцев. В годы войны Казахстан, как и другие республики СССР, отдавал все для того, чтобы общими усилиями разгромить фашизм. Хотел бы выразить благодарность руководству Тверской области за работу по увековечиванию и сохранению памяти о погибших героях", — подчеркнул посол Республики Казахстан в РФ Имангали Тасмагамбетов.
Строительство мемориала проводилось на средства и силами жителей Актюбинской области республики. «Этот мемориальный комплекс — символ единства исторической памяти народов России и Казахстана о бессмертном подвиге наших дедов и прадедов», — отметил на церемонии губернатор Тверской области Игорь Руденя.
Мемориал сделан в форме стены длиной в 27 м, на которой изображена карта Казахстана и обозначены Актюбинск и Алма-Ата — города, в которых в 1941 году формировались 100-я и 101-я бригады, а также столица страны Астана. На гранитной стене увековечены 10 тысяч фамилий воинов-казахстанцев, данные о которых нашлись в Центральном архиве Министерства обороны РФ. Эскиз-проект памятника разработан казахстанскими архитекторами, а в его основании заложена капсула земли из Казахстана. Участники церемонии почтили память павших солдат и офицеров минутой молчания и возложили цветы к мемориалу.
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