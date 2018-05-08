В Ржеве открыли мемориал погибшим на фронте воинам-казахстанцам

В преддверии 9 мая в Тверской области после реставрации открылся мемориал. Он посвящен воинам-казахстанцам, которые воевали подо Ржевом и отдали свои жизни во имя Победы. Корреспондент телеканала «МИР 24» Дмитрий Барбаш присутствовал на торжественной церемонии. Алима Ермаковна в прошлом году с портретом своего отца прошла по Красной площади в «Бессмертном полку». Сегодня приехала во Ржев, посмотреть на те места, где сражался Ермак Тимофеевич. «Он не любил вспоминать. Ну, рассказывал, как было тяжело, как в окопах лежали», — поделилась Алима Кужиева. Монумент — как символ скорби, памяти и гордости за тех, кто до конца выполнил свой долг. Сформированные в Казахстане в начале войны, эти бригады попали в самое пекло Ржевского сражения.

«Самое главное — воспитать нынешнее и будущие поколения в любви к родине. За счет денег наших предпринимателей мы полностью восстановили наш мемориал», — сказал аким Актюбинской области Бердыбек Сапарбаев.

Памятник героям-казахстанцам — гранитная стена протяженностью 27 метров. На плитах — фамилии десяти тысяч красноармейцев и командиров. Их сотрудники посольства установили вместе с работниками Центрального архива Министерства обороны

Имангали Тасмагамбетов. «Наше прошлое богато на величайшие свершения. Мы жили в едином государстве под названием Советский союз. И сегодняшнее мероприятие — это не просто дань прошлому, это дань тем героем, которые положили свои жизни во благо будущего», — сказал посол Казахстана в России

Гостей из Казахстана познакомили и с поисковой работой. Здесь, недалеко от мемориала, хранятся останки бойцов, обнаруженных во время вахт памяти. Сотая и сто первая бригада на Ржевском выступе потеряли до 80% личного состава. О том, какие здесь шли бои, видно по этому пяточку земли. В каждой из воронок поисковики обнаружили останки советских солдат. прямо в затылок 0:28:04 К памятнику сегодня несли цветы — губернатор области, сотрудники посольства, жители города.

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