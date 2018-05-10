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Стало известно, когда дома свердловчан покинет тепло
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Стало известно, когда дома свердловчан покинет тепло 

АиФ Урал 20 минут назад
Фото: АиФ Урал
Совсем скоро будет завершен отопительный сезон, об этом сообщает в четверг, 10 мая, «АиФ-Урал».
Согласно постановлению, подписанному сити-менеджером Екатеринбурга Александром Якобом, тепло в дома екатеринбуржцев перестанет поступать с 14 мая. Последними под волну отключений попадут больницы, школы, детские сады, а также дома ветеранов.
Напомним, в апреле энергетики отчитались о том, как прошел отопительный сезон. Специалисты отметили, что за последние пять лет количество аварий на теплосетях уменьшилось вдвое. По итогам 2017 года на 12 территориях, которые обслуживает «Облкоммунэнерго», трубы прорывало 472 раза, в то время как в 2012 году эта цифра равнялась 1160.
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