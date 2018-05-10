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Московская биржа открылась ростом
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Московская биржа открылась ростом 

Деловая газета «Взгляд» 21 минуту назад
Фото: ФИНАМ
Индекс Мосбиржи утром в четверг вырос на 0,82% — до 2320,77 пункта, индекс РТС поднялся на 1,78% — до 1162,45 пункта.
Следует из данных Московской биржи.
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