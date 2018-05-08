Доклад «Медленная смерть в Сибири»: шахты травят местный народ

Доклад, опубликованный «Угольной сетью» (Coal Action Network) и европейской неправительственной организацией «Ферн» (Fern), занимающейся защитой лесов и прав человека, проливает свет на разрушительное воздействие, которое расширение угольных шахт в Кузбассе на юге Сибири оказывает на среду обитания шорцев — тюркоязычного народа, проживающего в регионе.

Япония, Великобритания, Турция. Согласно докладу, в 2017 году добыча угля в Кузбассе выросла на 6,2% по сравнению с предыдущим годом. 11 из 21 страны, импортирующей уголь из Кузбасса, это страны Европейского Союза , при этом в 2016 году крупнейшими импортерами кузбасского угля, по данным Сибирского таможенного управления, были следующие страны: Южная Корея

В докладе «Медленная смерть в Сибири» говорится о том, как угольные разработки разрушают леса, загрязняют воздух, воду, почву Кузбасса, и содержит доказательства увеличения случаев заболеваний и возникновения проблем со здоровьем у людей, проживающих вблизи угольных бассейнов. Эти проблемы, включающие онкологические, сердечно-сосудистые заболевания, туберкулез, влекут за собой сокращение ожидаемой продолжительности жизни местного населения.

В центре доклада — реальные истории и свидетельства местных тюрок-шорцев, которые из-за расширяющейся угледобывающей деятельности, по их собственному выражению, обречены на медленную смерть на своих землях. Верования и уклад жизни народа полностью зависят от исконной среды его проживания. По проведенным подсчетам, за последние семь лет шорское население региона сократилось почти на 50%. Много шорских деревень с прилегающими к ним лесными зонами сегодня погублены угольной промышленностью.

Хотя в масштабах мира добыча угля падает, в России в 2016 году угледобыча выросла на 3% по сравнению с предыдущим годом. В настоящее время страна занимает третье место в мире по экспорту угля. Кузбасс обеспечивает 59% от всей угледобычи России, и из этого региона поступает 76% общероссийского угольного экспорта.

Одна только Турция в 2016 году импортировала из Кузбасса в общей сложности 10,4 миллиона тонн угля. Кроме того, по разным российским официальным источникам, в том же году общетурецкий угольный импорт из России составил 11,5 миллиона тонн. Каждая третья тонна закупаемого Турцией угля поступает из региона, где живет угнетаемый шорский народ.