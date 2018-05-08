Переобулся в воздухе: Виктор Рашников сменил бизнес-джет 

Как выяснил Forbes, на продажу выставлен бизнес-джет Bombardier Global 5000, который называют личным самолетом основного акционера Магнитогорского металлургического комбината Виктор Рашников. Объявление о продаже размещено на сайте брокера Opus Aeronatics. Этот бизнес-джет с бортовым номером VP-BJN был выпущен в 2008 году и, по данным авиатрекинговых сервисов, до конца 2017 года регулярно совершал рейсы из московского аэропорта Внуково в аэропорт Магнитогорска. В ММК на запрос Forbes не ответили.
Дизайн для самолета, вмещающего до 13 пассажиров, разрабатывала компания Alberto Pinto Interior Design. Она же работала над отделкой 140-метровой яхты Ocean Victory, доставленной Рашникову в 2014 году. По оценке, Дмитрия Петроченко, руководителя проекта Bizavnews, Bombardier владельца ММК может стоить порядка $25 млн А сейчас Рашников может пользоваться другим бизнес-джетом — Gulfstream G650ER с бортовым номером VP-BOT, выпущенным в прошлом году. Этот самолет находится под управлением компании Jet Aviation (раньше за ней числился Bombardier Рашникова) и также регулярно совершает рейсы между Москвой в Магнитогорском. По оценке Петроченко, Gulfstream мог обойтись владельцу в $58-62 млн Бизнес-джеты руководства Магнитки — одни из немногих редких гостей местного аэропорта, обслуживающего регулярные пассажирские рейсы только до Москвы (и сезонные — в Симферополь и Анталью). Аэропорт имеет статус международного — его он получил в 1999 году, после реконструкции, которую полностью оплатил ММК. Тогда комбинат модернизировал взлетно-посадочную полосу и перестроил аэровокзал так, чтобы тот смог принимать международные рейсы. Затраты оценивались в 320 млн рублей. Часть этих денег пришла из местного бюджета — так были зачтена часть долгов ММК. Сейчас магнитогорский аэропорт, который находится в госсобственности, вновь ожидает реконструкция — в прошлом году он вошел в госпрограмму Развитие транспортной системы», рассчитанную до 2021 года.
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