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Половина кукурузных полей уже засеяна в Приморье
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Половина кукурузных полей уже засеяна в Приморье
Primpress
2 часа назад
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Фото:
Primpress
На сегодняшний день приморские сельхозпроизводители выполнили план по посадке кукурузы на 50%, сообщает PRIMPRESS. Этот показатель вдвое больше, чем прошлогодний.
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