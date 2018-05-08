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Владимир Путин в майских указах поручил улучшить экологию Красноярска
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Владимир Путин в майских указах поручил улучшить экологию Красноярска 

АиФ Красноярск 2 часа назад
Фото: АиФ Красноярск
Первые указы подписал Владимир Путин после инаугурации президента — национальные цели развития страны на шестилетний период. В майских указах фигурирует, в том числе, и Красноярск.
Краевая столица упоминается дважды и оба в блоке экология. В частности президент поручил снизить выбросы воздуха. Наряду с Красноярском говориться о Норильске и о других городах страны с «чёрным небом» — Братске, Липецке, Магнитогорске, Медногорске, Нижнем Тагиле, Новокузнецке, Омске, Челябинске, Череповце и Чите. Также президент призвал очистить берега Енисея от мусора.
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