Владимир Путин в майских указах поручил улучшить экологию Красноярска 

Первые указы подписал Владимир Путин после инаугурации президента — национальные цели развития страны на шестилетний период. В майских указах фигурирует, в том числе, и Красноярск.
Краевая столица упоминается дважды и оба в блоке экология. В частности президент поручил снизить выбросы воздуха. Наряду с Красноярском говориться о Норильске и о других городах страны с «чёрным небом» — Братске, Липецке, Магнитогорске, Медногорске, Нижнем Тагиле, Новокузнецке, Омске, Челябинске, Череповце и Чите. Также президент призвал очистить берега Енисея от мусора.