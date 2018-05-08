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Квитанцию на 100 тысяч рублей прислал ребенку-сироте ДУК в Городецком районе
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Квитанцию на 100 тысяч рублей прислал ребенку-сироте ДУК в Городецком районе 

Newsroom24 38 минут назад
Фото: Newsroom24
Домоуправляющая компания в Городецком районе необоснованно начислила 100 тысяч рублей 13-летнему ребенку-сироте за коммунальные услуги. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Нижегородской области.
В ходе проверки Городецкой городской прокуратуры установлено, что организация начисляла плату по двум счетам: проживающему в помещении взрослому собственнику и ребенку.
Директору управляющей компании внесено прокурорское представление. После вмешательства прокуратуры ДУК осуществил перерасчет начисленной платы и 100 тысяч рублей были возвращены на банковский счет ребенка-сироты.
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