Квитанцию на 100 тысяч рублей прислал ребенку-сироте ДУК в Городецком районе

Домоуправляющая компания в Городецком районе необоснованно начислила 100 тысяч рублей 13-летнему ребенку-сироте за коммунальные услуги. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Нижегородской области.

В ходе проверки Городецкой городской прокуратуры установлено, что организация начисляла плату по двум счетам: проживающему в помещении взрослому собственнику и ребенку.

Директору управляющей компании внесено прокурорское представление. После вмешательства прокуратуры ДУК осуществил перерасчет начисленной платы и 100 тысяч рублей были возвращены на банковский счет ребенка-сироты.