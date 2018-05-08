Майский указ: Правительство поможет бедным, больным и необразованным

Владимир Путин сразу после вступления в должность президента РФ подписал Указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», из которого следует, что в ближайшие шесть лет приоритетами правительства станут борьба с бедностью, развитие потенциала российских школьников, снижение смертности и рост рождаемости, сообщается на сайте Кремля.

В первую очередь правительству поручили к 2024 году снизить в два раза уровень бедности в стране — в том числе за счет устойчивого роста реальных доходов граждан, а также индексации пенсий выше уровня инфляции.

Необходимо к 2024 году добиться увеличения доли граждан, ведущих здоровый образ жизни. Благодаря этому средняя продолжительность жизни в России должна вырасти до 78−80 лет. Среди задач, которые предстоит решить — увеличение суммарного коэффициента рождаемости до 1,7, внедрение механизма финансовой поддержки семей при рождении детей, разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения.

В сфере здравоохранения правительству нужно будет снизить показатели смертности трудоспособного населения и детей, оптимизировать работу медицинских организаций первичного звена и сократить время ожидания в очереди при обращении граждан. Необходимо увеличить объем экспорта медицинских услуг не менее чем в четыре раза по сравнению с 2017 годом.

В сфере образования правительство должно обеспечить вхождение России в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Необходимо внедрить на уровнях основного общего и среднего общего образования новые методы обучения, которые повысят мотивацию детей, а также создать эффективную систему выявления и поддержки юных талантов. Кроме того, надо сделать привлекательной российских и зарубежных ведущих ученых и молодых перспективных исследователей работу в России.

Документ призван обеспечить прорывное развитие страны, повысить уровень жизни населения и условий для самореализации человека. Новые цели, содержащиеся в указе, не отменяют прежние майские указы, а дополняют и развивают.