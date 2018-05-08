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За кражу свиньи и бытовой техники воронежца отправили в колонию
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За кражу свиньи и бытовой техники воронежца отправили в колонию 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В Бобровском районе вынесли приговор 34-летнему местному жителю за кражу скота и бытовой техники у односельчан, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Прошлым летом в одном из сел Бобровского района вор перелез через калитку частного дома и украл из загона домашнюю свинью. Он погнал свинью к реке Икорец и на берегу разделал тушу, опалив в костре из соломы. Разделанную тушку местный житель распродал. В результате, ущерб собственнику составил около 11 тысяч рублей.
Через полгода пьяный мужчина влез в окно нежилого строящегося дома и украл оттуда цифровую телевизионную приставку и строительные инструменты. Из другого жилого дома вор похитил телевизор и машинку для стрижки волос.
Бобровский районный суд отправил 34-летнего мужчину на 2,5 года в исправительную колонию общего режима.
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