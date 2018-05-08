За кражу свиньи и бытовой техники воронежца отправили в колонию

В Бобровском районе вынесли приговор 34-летнему местному жителю за кражу скота и бытовой техники у односельчан, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Прошлым летом в одном из сел Бобровского района вор перелез через калитку частного дома и украл из загона домашнюю свинью. Он погнал свинью к реке Икорец и на берегу разделал тушу, опалив в костре из соломы. Разделанную тушку местный житель распродал. В результате, ущерб собственнику составил около 11 тысяч рублей.

Через полгода пьяный мужчина влез в окно нежилого строящегося дома и украл оттуда цифровую телевизионную приставку и строительные инструменты. Из другого жилого дома вор похитил телевизор и машинку для стрижки волос.