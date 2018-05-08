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«Нептун» подвинет воздушные подушки на ямальских переправах
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«Нептун» подвинет воздушные подушки на ямальских переправах 

ИА Север-Пресс 2 часа назад
Фото: ИА Север-Пресс
На Ямале в 2018 году появится два новых судна на воздушной подушке «Нептун-23» взамен моделей «Арктика 3-Д».
Первое судно полностью готово. Ожидается, что руководству региона его представят 24 мая в рамках участия делегация автономного округа в Петербургском международном экономическом форуме. Об этом сообщил заместитель директора — начальник управления транспорта департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО Денис Редькин на встрече с членами Общественного совета.
Сейчас на судно наносят логотипы, оно полностью готово к испытаниям. Предполагается, что новинки начнут работать уже в период зимнего межсезонья 2018 года. Судно обладает высокой маневренностью, способно двигаться по колотому льду и на открытой воде при ветре до 18 метров в секунду. Судно предназначено для перевозки 2100 килограммов груза или до 22 пассажиров. Обслуживать «Нептун» экономически выгоднее нынешних судов на воздушной подушке.
Такие модели уже успешно зарекомендовали себя на переправах в Самаре и Якутии. В частности, компания «Северречфлот» эксплуатирует такое судно на отрезке плечом до 60 километров в узких реках.
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