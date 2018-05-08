В РАН объяснили, зачем армии США понадобились русскоговорящие специалисты

США озаботились проблемой нехватки русскоговорящих специалистов в армейских рядах, свидетельствует поправка к проекту оборонного бюджета на 2019 год.. В этой связи министра обороны Джеймса Маттиса обязали предоставить Конгрессу план решения этой ситуации.

В эфире НСН эксперт центра исследования проблем безопасности РАН , политолог Константин Блохин заявил, что в США сегодня вообще нет специалистов по России (слушайте аудио).

«У них были специалисты по Советскому Союзу, но когда он распался, американцы перестали этим заниматься. Они стали заниматься конкретно Ближним Востоком. Это реальная проблема 1990-ых годов, что специалистов по России в США не было, а были просто идеологи, которые на самом деле мало разбираются в российских реалиях. Есть апологеты сдерживания, новой холодной войны с Россией, но реальных специалистов очень мало. Они считают, что еще немножко осталось, несколько пакетов санкций инициировать, и все мы рухнем. Очень оторванные от реальности представления в отношении России», — рассказал политолог.

Напомним, в конце апреля 2018 года национальная гвардия США запланировала покупку аудиопрограмм по изучению русского языка для гвардейцев штата Алабама, сообщает RT.