Эксперт РАН рассказал, что в США нет специалистов по России

У них были специалисты по Советскому Союзу, но когда он распался, американцы перестали этим заниматься. Они стали заниматься конкретно Ближним Востоком.

Константин Блохин.

Эксперт отметил, что в Соединенных Штатах были идеологи, которые недостаточно хорошо разбираются в российских реалиях.

По мнению Блохина, знающих специалистов мало, а есть только апологеты сдерживания новой холодной войны, которые оторваны от реальных представлений в отношении РФ