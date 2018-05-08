Эксперт РАН рассказал, что в США нет специалистов по России 

Эксперт центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин рассказал, что на сегодняшний день в Соединенных Штатах нет специалистов, разбирающихся в особенностях российских реалий. Об этом сообщило ИА НСН.
У них были специалисты по Советскому Союзу, но когда он распался, американцы перестали этим заниматься. Они стали заниматься конкретно Ближним Востоком.
Константин Блохин.
Эксперт отметил, что в Соединенных Штатах были идеологи, которые недостаточно хорошо разбираются в российских реалиях.
По мнению Блохина, знающих специалистов мало, а есть только апологеты сдерживания новой холодной войны, которые оторваны от реальных представлений в отношении РФ.
В начале февраля глава Министерства обороны США Джеймс Мэттис заявил, что он выступает в за расширение контактов с российскими военными. По его словам, Пентагон на постоянной основе сотрудничает с Россией, в том числе по вопросам борьбы с терроризмом.