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Эксперт РАН рассказал, что в США нет специалистов по России
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Эксперт РАН рассказал, что в США нет специалистов по России 

360tv.ru 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Эксперт центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин рассказал, что на сегодняшний день в Соединенных Штатах нет специалистов, разбирающихся в особенностях российских реалий. Об этом сообщило ИА НСН.
У них были специалисты по Советскому Союзу, но когда он распался, американцы перестали этим заниматься. Они стали заниматься конкретно Ближним Востоком.
Константин Блохин.
Эксперт отметил, что в Соединенных Штатах были идеологи, которые недостаточно хорошо разбираются в российских реалиях.
По мнению Блохина, знающих специалистов мало, а есть только апологеты сдерживания новой холодной войны, которые оторваны от реальных представлений в отношении РФ.
В начале февраля глава Министерства обороны США Джеймс Мэттис заявил, что он выступает в за расширение контактов с российскими военными. По его словам, Пентагон на постоянной основе сотрудничает с Россией, в том числе по вопросам борьбы с терроризмом.
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