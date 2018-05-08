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«Не превращайтесь в Волочкову!» Фолловеры назвали новое фото Полины Гагариной «вульгарным»
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«Не превращайтесь в Волочкову!» Фолловеры назвали новое фото Полины Гагариной «вульгарным» 

WMJ.ru 2 часа назад
Фото: WMJ.ru
Полина Гагарина улетела с семьей отдохнуть на Мальдивы. Оттуда несколько часов назад певица поделилась двумя фотографиями, которые сделал ее супруг-фотограф Дмитрий Исхаков. Полина запечатлена сидящей на дереве и демонстрирующей свою растяжку.
Казалось бы, на фото нет никаких откровенных моментов, но это не помешало подписчикам Гагариной обрушится на нее с критикой. «Неподобающая поза для мамы двоих детей»; «Мне вот тоже такая позиция ног кажется неестественной, пошловатой… и неэстетичной»; «У Волочковой моду позаимствовала на такую позу»; «Полина только ради Бога не превращайтесь в Волочкову» «Фото неудачные, вульгарно»; «Поза ног не очень. Слишком широко»; «Ужас что за поза, я не знаю что там за фотограф но ниже пояса на композицию тела смотреть страшно», — пишут фолловеры Полины.
На критику Гагарина ответила с юмором. Через несколько часов она опубликовала фото, пожелав добого утра своим «целомудренным советчикам».
А как тебе такая поза Полины?
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Фото:Instagram
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