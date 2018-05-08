Жительница Сочи пыталась улететь в Тель-Авив по паспорту сестры

Краснодар . 8 мая — Новая Кубань. В аэропорту олимпийской столицы была задержана россиянка, которая пыталась покинуть страну по чужому паспорту.

Неладное почувствовал сотрудник пограничной службы, проверяя документы жительницы Сочи . Правоохранитель заметил расхождения между фотографией в паспорте и «оригиналом». Пассажирка рейса в Тель-Авив не стала отрицать свою виновность. Девушка призналась, что хотела вылететь в Израиль по паспорту сестры, так как боялась, что власти ближневосточного государства закрыли ей въезд в страну.

В отношении россиянки было возбуждено уголовное дело, она подозревается в покушении на нарушение государственной границы. Следствие продолжается, сообщили в пресс-службе ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю.