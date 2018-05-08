Как герои войны стали героями фильмов «В небе „ночные ведьмы“ и „Экипаж машины боевой“

Министерство обороны России опубликовало документы о людях, ставших прототипами героев фильмов о войне. Среди этих фильмов — «В небе „ночные ведьмы“ и „Экипаж машины боевой“.

»Не топчи сапоги. Новых не дадут!"

Как жили «ночные ведьмы», или «Дунькин полк»

"Обмундирование все огромное, сидит мешком. Получить сапоги 40-го размера было счастьем великим, давали 42-й. Это уже потом мы научились и форму ушивать, и шинели укорачивать, — рассказывала в 2008 году "Известиям" Ирина Ракобольская. — А тогда солдаты смеялись над нами — мол, с вами даже в кино никто не пойдет…"

В кино с ними, может, и не пошли бы. А вот кино о них — сняли. И книги написали. Ирина Ракобольская — одна из «ночных ведьм». Тех самых летчиц, что когда-то наводили ужас на фашистов. За время войны полк произвел 23 672 боевых вылета, сбросив 2 902 980 кг бомбового груза. А 15 девушек-летчиц стали Героями Советского Союза.

Поначалу их не принимали всерьез и называли «дунькин полк» — как бы по имени командира, Евдокии Бершанской . Они действительно казались иногда несерьезными — например, одна из девушек спала с цветами под подушкой, а в самолет на задание брала пучок подснежников. Другая, обморозив в полете щеки, пообещала защитить диссертацию на тему «Выведение веснушек методом обмораживания». Штурманов здесь иногда называли «штурманята». А в одной из эскадрилий висели «Заповеди женского полка»: «Не отбивай жениха от ближней! Не топчи сапоги. Новых не дадут! Гордись, ты женщина. Смотри на мужчин свысока!»

Последняя заповедь соблюдалась неукоснительно. Как-то в полк прилетел писатель Борис Ласкин , работавший над пьесой о женщинах на войне. «Он говорил мне потом, что первое впечатление от полка было такое, как будто он попал в пионерлагерь и идет „военная игра“, — вспоминает Ракобольская.

Да, они действительно оставались молодыми и шаловливыми барышнями, которые между вылетами обсуждали мужчин и вышивание. Только вот врага они били всерьез. И потери переживали — всерьез. „32 девушки погибли в нашем полку, — писала Ракобольская. — Среди них и те, кто заживо сгорел в самолете, был сбит над целью, и те, кто погиб в авиакатастрофе или умер от болезни. Но это все наши военные потери…“

А командир звена Евгения Жигуленко выжила, несмотря на 773 боевых вылета в ночное время. Выжила, стала Героем Советского Союза и сняла фильм „В небе „ночные ведьмы“. О тех, кто дошел до конца. И о тех, кто не вернулся.

“Гасконец пензенский»

Александр Милюков и его «Экипаж машины боевой»

Мама Александра Милюкова успела получить на него похоронку и оплакать сына. А потом ей пришло от него письмо. Без даты. «Не знаю — почту ли клясть или благодарить судьбу. Скажи: письмо твое до нее, смерти этой, писано или после?..» — написала она. И получила ответ: «После, мама, пишу после смерти…»

Саша Милюков мечтал летать, окончил авиаучилище и почти успел стать истребителем. Но получил травму и стал непригоден для неба. Поэтому самолет ему пришлось сменить на танк. Тогда одним из главных противников советских танкистов был «Тигр» — танк, «о которых немец распространял слухи как о чем-то непревзойденном», как напишут в боевом журнале.

В феврале 1943 года под Харьковом экипаж Милюкова уничтожил «Тигра». Потом на Курской дуге — новейший танк «Пантера». А танковое училище окончил только в 1944-м, когда об этих машинах ему было известно уже все — и как они устроены, и как их уничтожать.

Однажды по рации Милюков услышал чужой голос: «Выйдешь на своем колхозном тракторе против моей „пантеры“? Один на один, по-рыцарски?» Это был немецкий солдат, прорвавшийся на чужую волну. Он говорил по-русски. И Милюков принял вызов, хотя бой без приказа означал трибунал. «Дуэль» он выиграл. «Гасконец пензенский!» — сказал ему комбат. Но наказывать не стал.

Годы спустя эта история ляжет в основу ленты «Экипаж машины боевой». А ранее Милюков станет Героем Советского Союза. В наградном листе напишут: «В боях с немецкими захватчиками проявил мужество и геройство. Его взвод бессменно с боями прошел в голове передового отряда бригады славный боевой путь…»

…В 60-х, уже будучи кинематографистом, Милюков оказался транзитом в Харькове. И там в мемориальном комплексе увидел себя в списке погибших. Пошел в горком партии и сообщил, что он живой. Ошибку исправили, сказав: «С удовольствием будем читать вашу фамилию только в титрах».

Больше документов о героях ваших любимых военных фильмов можно посмотреть на сайте Минобороны РФ. При подготовке материала использовались открытые источники.