5 фильмов о войне: прообразы легендарных героев

Москва, 8 мая — «Вести. Экономика». Министерство обороны России в специальном разделе своего сайта опубликовало архивные документы, посвященные людям и событиям, которые легли в основу известных фильмов о Великой Отечественной войне. Документы из фондов Центрального архива Минобороны России посвящены реальным прототипам героев фильмов о войне. Среди документов — письма, оперативные сводки, исторические формуляры и журналы боевых действий частей и соединений. Ниже мы расскажем подробнее о фильмах, в основу которых легли реальные события, а также о героях, которые стали прообразами героев военных фильмов. "В небе «Ночные ведьмы»

Военная драма, повествующая об участии женщин-летчиц в Великой Отечественной войне. Режиссером фильма стала Евгения Жигуленко, которая во время Великой Отечественной войны была командиром звена 46-го гвардейского ночного бомбардировочного авиационного полка. Евгения Андреевна прошла всю войну. Была удостоена звания Героя Советского Союза. В своем фильме Жигуленко рассказала о подругах-летчицах, с которыми ей пришлось делить все тяготы и невзгоды в условиях войны. Эти молодые девушки наводили ужас на фашистов во время ночных полетов. За что и получили от них прозвище «ночные ведьмы». Фильм основан на реальных событиях, которые подтверждаются архивными документами Центрального архива Минобороны России. В фильме роль командира полка исполнила актриса Валерия Заклунная. С самых первых дней формирования полка его командиром была Бершанская Евдокия Давыдовна. Как отмечало вышестоящее командование, ей удалось сплотить дружный коллектив, который хорошо выполнял боевую работу в сложных условиях. За время войны полк под руководством Евдокии Давыдовны произвел 23672 боевых вылета, сбросив 2 902 980 кг бомбового груза. За мужество и отвагу в боях с фашистскими захватчиками в полку награждено медалями и орденами 179 человек, 15 летчиц стали Героями Советского Союза. Режиссер фильма Евгения Андреевна Жигуленко во время войны была командиром звена, на ее счету 773 боевых вылетов в ночное время. Уровень ее летного мастерства был таков, что она могла летать в любых метеоусловиях. Ее самолет неоднократно попадал в лучи прожекторов противника и сильный зенитный обстрел и, каждый раз летчица умело выводила свою машину из под обстрела. Во время войны полк нес потери, которые особенно остро воспринимались личным составом. Гибли молодые, красивые, умные девушки. 2 августа 1943 года с боевого задания не вернулось 4 экипажа: Высоцкая-Докугович; Крутова-Саликова; Полунина-Каширина; Рогова-Сухорукова. Посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза гвардии лейтенанту Белик Вере Лукьяновне, ей было 23 года; гвардии младшему лейтенанту Носаль Евдокии Ивановне, 25 лет; гвардии лейтенанту Рудневой Евгении Максимовне, 23 года. "Экипаж машины боевой"

Военная драма об участии советских танкистов в битве на Курской дуге. В основу сюжета легли события из жизни сценариста фильма Александра Милюкова, который во время Великой Отечественной воевал танкистом и, в том числе принимал участие в боевых действиях в Курской битве летом 1943 года.20 гвардейская танковая бригада, в составе которой воевал Милюков, в июле 1943 года обороняла направление на Прохоровку, где произошло крупнейшее танковое сражение Второй мировой войны. В 1943 году тогда еще гвардии старшина Милюков был представлен к медали «За отвагу». В представлении к награждению командир батальона записал, что Александр Иванович показал себя мужественным, смелым механиком-водителем, умеющим маневрировать на поле боя. За время войны Александр Иванович был трижды ранен. Начав свое боевой путь с Брянского фронта, он дошел до Берлина, где своим танком протаранил 1 завал, уничтожив 1 зарытый танк противника, 4 зенитных орудия, 6 пулеметов и до 70 немецких солдат и офицеров. И это далеко не весь список ратных дел танкиста Милюкова. В журнале боевых действий 20-ой гвардейской танковой бригады в период с 06 июля по 11 сентября 1943 года имеется запись от 6 июля 1943 года, когда наши солдаты впервые встретились в бою с новыми немецкими тяжелыми танками типа «Тигр». Там же упоминается о командире 2-ой танковой роты 45-го танкового батальона гвардии старшем лейтенанте Пономареве Алексее Дмитриевиче. До войны офицер Пономарев был преподавателем Сталинградского танкового училища и тогда же за успехи в подготовке танковых кадров Указом Президиума Верховного Совета СССР был награжден медалью «За боевые заслуги». На фронт прибыл в первых числах января 1943 года. Во время боя за хутор Драбовщина Сумской области в распоряжении командира Пономарева было пять «тридцать четверок». Вражеская артиллерия выводила из строя один танк за другим. Сам командир был контужен, но не покинул поле боя. Продолжая сражаться, он переходил из одного танка в другой. Три дня длился неравный бой, в итоге которого наши танкисты вышли победителями. Уже позже на Курской дуге рота Пономарева в числе других. "Батальоны просят огня"

Фильм о героических днях битвы за Днепр был снят в 1985 году по одноименной повести участника Великой Отечественной войны, писателя Юрия Бондарева, который и сам форсировал Днепр и освобождал Киев. История, представленная в фильме, развивается на фоне боевых действий осенью 1943 года, когда перед войсками Центрального, Воронежского и Степного фронтов Ставка Главнокомандования поставила задачу — освободить Левобережную Украину, форсировать Днепр и захватить плацдармы на правом берегу. Директивой Ставки от 9 сентября 1943 года было приказано, в том числе за преодоление Днепра представлять личный состав к присвоению звания Героя Советского Союза. Героизм и мужество, проявленные военнослужащими 48 стрелкового полка при форсировании Днепра и дальнейших боевых действиях по занятию высот, отражены в журнале боевых действий полка. Так, во время переправы полка для обеспечения взаимодействия подразделений требовалась бесперебойная связь. Связист-линейщик рядовой Лыткин наводил проводную связь через Днепр, когда разрывом снаряда в реке лодку, в которой он находился, опрокинуло. Не растерявшись, связист тихо попросил помощи и, его сняли с перевернутой лодки. 29 сентября рядовой Лыткин, обеспечивая связью полк, остался один и был вынужден принять бой, расстреливая в тумане фашистов и продолжая непрерывно информировать штаб об обстановке. Командир 48-го стрелкового полка 38-ой стрелковой дивизии майор Кузьминов вечером 24 сентября 1943 года, несмотря на сильный артиллерийский, минометный огонь и бомбардировку авиацией противника, при полном отсутствии табельных переправочных средств, организовал форсирование Днепра своим полком, используя подручные средства, рыбачьи лодки, бочки, построенные плоты. Таким образом, ему удалось переправить всю пехоту полка со стрелковым вооружением, минометами и в дальнейшем с боем овладеть высотой южнее Григоровки. Начальник артиллерии 48-го стрелкового полка 38-ой стрелковой дивизии майор Бикетов ночью 24 сентября под сильным огнем противника, собрав подручные средства, организовал переправу средств артиллерии полка на правый берег Днепра. Личным примером, находясь по пояс в воде, он руководил переправой и, в результате в течение ночи были переправлены два 76-мм орудия, восемь 45-мм орудия, десять 82-мм минометов и транспортные средства. "Аты-баты, шли солдаты"

Советский военный фильм вышел на экраны в 1976 году. В основу киноленты легли реальные события марта 1943 года, когда взвод под командованием лейтенанта Петра Широнина в составе 25 человек в течение нескольких суток днем и ночью противостоял атакам фашистов у села Тарановка Змиевского района Харьковской области. У противника были танки и самоходные пушки, у советских солдат 45-мм орудие. Впервые широнинцы столкнулись с противником в 11.00 часов 2 марта. Тот бой длился три часа. В результате было подбито шесть танков и семь бронемашин противника. Личному составу 8 стрелковой роты 78 гвардейского полка 25 гвардейской стрелковой дивизии было присвоено высшее звание Героя Советского Союза. "Командир счастливой «Щуки»

Советский художественный фильм 1972 года, повествующий о судьбах моряков-подводников Северного флота во время Великой Отечественной войны, которые защищали арктические широты на подступах к нашим рубежам. В основу сюжета положены реальные события, произошедшие с двумя нашими подлодками в 1942 году. В основу образа главного героя фильма капитана Строгова и событий, описываемых в картине, легли истории двух советских офицеров, моряков-подводников: капитан-лейтенанта Семена Коваленко и капитана 3 ранга Федора Видяева и вверенных им экипажей и подлодок. 19 февраля подводная лодка «Щ — 403» под командованием капитан-лейтенанта С. И. Коваленко находилась в Баренцевом море в надводном положении, когда в 00.20 минут обнаружила перед собой на расстоянии в три кабельтовых два немецких миноносца. Один из кораблей противника пошел на таран нашей подлодки и, пройдя на расстоянии в 50 метров от ее кормы, открыл по ней огонь из орудий крупного калибра. В это время второй миноносец зашел с другого борта и также атаковал «Щ — 403». Была дана команда на срочное погружение. Как записано в вахтенном журнале, командир оказался на верху, а лодку продолжали атаковать немецкие корабли. При погружении лодка получила пробоину в третьем отсеке. Капитан Коваленко получив тяжелое ранение в ногу, остался на мостике. Немцы подобрали его из воды, однако рана на ноге привела к ампутации. Как стало известно уже после войны, Семена Ивановича после допросов отправили в лагерь для военнопленных подводников, где в 1944 году он был расстрелян. В июне 1942 года Федор Алексеевич был назначен командиром подводной лодки «Щ-422». Спустя почти год 25 июля 1943 года во время выполнения боевого задания гвардейская лодка вместе с экипажем погибла в море в районе Норвегии. На момент гибели гвардии капитан 3-го ранга Ф. А. Видяев был трижды награжден орденом «Красного знамени».