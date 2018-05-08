В Казани до осени перекрывают больше 10 улиц

Казани продолжают капитальный ремонт дорог. В связи с этим перекрывают многие улицы города. На некоторых из них ограничат движение до конца лета и начала осени.

Ограничение коснется следующих улиц:

с 8 мая по 4 июня:

Политехническая: от Революционной до мемориала на ул. Бирюзовая;

с 8 мая по 12 сентября:

Шоссе Юдино — Новое Юдино: от ул. Бирюзовая до школы №53 на Новоросийской, 109Б;

с 20 мая по 19 июня: Переулок Осиновский: от ул. Залесная до ул. Осиновская;

с 10 июня по 9 июля:

2-я Муромская: от ул. Беломорская до СНТ «Сирень»;

Дубинина: от ул. Беломорская до ул. Айдарова;

в жилом массиве Северный — Луначарского: от ул. Дениса Давыдова до ул. Маршала Говорова;

в жилом массиве Аметьево — Мичурина: от ул. Аметьевская до ул. Дачная, Чебоксарская, Садовая: от ул. Аметьевская до ул. Поперечно-Чебоксарская и от ул. Чебоксарская до ул. Мичурина;

Поперечно-Боевая, Лагерная: от ул. Боевая до дома №113 на ул. Лагерная;

с 15 июня по 14 июля:

Слесарная: от ул. Боевая до ул. Лагерная;

с 20 июня по 19 июля

в жилом массиве Старые Горки — Севастопольская: от ул. Клубинина до ул.1-я Калининградская;

с 25 июня по 24 июля:

Красного Химика: от ул. Урицкого до дома №8/27А на ул. Клары Цеткин;

с 10 июля по 9 августа:

Волгоградская: от проспекта Ибрагимова до ул. Декабристов;

с 22 июля по 20 августа:

в жилом массиве Северный — Котовского: от ул. Беломорская до ул. Пятигорская;

в жилом массиве Грабарский — Максимова: от ул. Карагандинская до ул. Центрально-Мариупольская;

в жилом массиве Кадышево — Школьная: от ул. Почтовая до ул. Новая;

2-ая Кадышевская: от ул. Гаврилова до ГСК «Клуб ННМ»;

в жилом массиве Дружба — Монтажная: от Голубятникова до ГСК «Дружба»;

с 23 июля по 21 августа:

Пожарная: от ул. Прибрежная до ул. Борисковская;

Дудинская: от ул. Прибрежная до ул. Борисковская;

в жилом массиве Борисково — Мелитопольская: от ул. Рощинская до ул. Балканская;

в жилом массиве Петровский — Центральная: от ул. 40 лет Победы до дома №60 по ул. Центральная.

Автомобилистов просят быть внимательными и следовать требованиям временных дорожных знаков.

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