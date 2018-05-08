В Казани до осени перекрывают больше 10 улиц 

В Казани продолжают капитальный ремонт дорог. В связи с этим перекрывают многие улицы города. На некоторых из них ограничат движение до конца лета и начала осени.
Ограничение коснется следующих улиц:
с 8 мая по 4 июня:
Политехническая: от Революционной до мемориала на ул. Бирюзовая;
с 8 мая по 12 сентября:
Шоссе Юдино — Новое Юдино: от ул. Бирюзовая до школы №53 на Новоросийской, 109Б;
с 20 мая по 19 июня: Переулок Осиновский: от ул. Залесная до ул. Осиновская;
с 10 июня по 9 июля:
2-я Муромская: от ул. Беломорская до СНТ «Сирень»;
ул. Айдарова: от Донецкой до Дениса Давыдова;
Дубинина: от ул. Беломорская до ул. Айдарова;
в жилом массиве Северный — Луначарского: от ул. Дениса Давыдова до ул. Маршала Говорова;
в жилом массиве Аметьево — Мичурина: от ул. Аметьевская до ул. Дачная, Чебоксарская, Садовая: от ул. Аметьевская до ул. Поперечно-Чебоксарская и от ул. Чебоксарская до ул. Мичурина;
Поперечно-Боевая, Лагерная: от ул. Боевая до дома №113 на ул. Лагерная;
с 15 июня по 14 июля:
Слесарная: от ул. Боевая до ул. Лагерная;
с 20 июня по 19 июля
в жилом массиве Старые Горки — Севастопольская: от ул. Клубинина до ул.1-я Калининградская;
с 25 июня по 24 июля:
Красного Химика: от ул. Урицкого до дома №8/27А на ул. Клары Цеткин;
с 10 июля по 9 августа:
Волгоградская: от проспекта Ибрагимова до ул. Декабристов;
с 22 июля по 20 августа:
в жилом массиве Северный — Котовского: от ул. Беломорская до ул. Пятигорская;
в жилом массиве Грабарский — Максимова: от ул. Карагандинская до ул. Центрально-Мариупольская;
в жилом массиве Кадышево — Школьная: от ул. Почтовая до ул. Новая;
2-ая Кадышевская: от ул. Гаврилова до ГСК «Клуб ННМ»;
в жилом массиве Дружба — Монтажная: от Голубятникова до ГСК «Дружба»;
с 23 июля по 21 августа:
Пожарная: от ул. Прибрежная до ул. Борисковская;
Дудинская: от ул. Прибрежная до ул. Борисковская;
в жилом массиве Борисково — Мелитопольская: от ул. Рощинская до ул. Балканская;
в жилом массиве Петровский — Центральная: от ул. 40 лет Победы до дома №60 по ул. Центральная.
Автомобилистов просят быть внимательными и следовать требованиям временных дорожных знаков.
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