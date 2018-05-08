Фестиваль «Улыбка весны» в Железноводске станет ежегодным

Железноводский фестиваль «Улыбка весны» может стать ежегодным, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе городской администрации.

Всю неделю город отмечал наступление мая. Праздник проходил на курортной площади без остановки. Перед Пушкинской галереей выступали певцы, танцоры, актёры и аниматоры, детей и взрослых развлекали конкурсами и квестами, учили танцевать и зазывали за сувенирами.

Горожане и туристы оценили праздник по достоинству. Работников культуры Железноводска засыпали благодарными отзывами. Фестиваль так понравился отдыхающим, что администрация города планирует сделать праздник «Улыбка весны» ежегодным.

Тем временем, Железноводск принимает мероприятия, приуроченные ко Дню Победы. Велопробег и праздничный концерт «Молодое эхо Победы» пройдут 8 мая в 15:00.