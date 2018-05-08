В Лиссабоне ранили ножом журналиста, приехавшего освещать Евровидение

АФИНЫ, 8 мая — РИА Новости . В Лиссабоне во время ограбления ранили ножом греческого журналиста, приехавшего освещать песенный конкурс «Евровидение», сообщает телеканал Antenna.

ЧП произошло утром в понедельник. Неизвестный подошел к нему, ударил ножом и ограбил, сообщает телеканал. При этом в Лиссабоне повышены меры безопасности и «практически на каждом углу» стоят полицейские.

Журналист госпитализирован, угрозы его жизни нет, говорится в сообщении.

Телеканал сообщает, что журналист также возглавляет группу греческих фанатов Eurofans на конкурсе.

Телеканал Star сообщает, что у молодого человека была с собой довольно большая сумма денег — 4 тысячи евро, которые предназначались для покупки билетов на полуфинал конкурса. Грабитель после нападения скрылся.