Участники Великой Отечественной войны получат к 9 мая 10 тысяч рублей 

Пенсионный фонд России выплатит 10 тысяч рублей инвалидам и участникам Великой Отечественной войны в качестве подарка ко Дню Победы. Соответствующий Указ подписал Президент РФ Владимир Путин.
В связи с 73-годовщиной Великой Победы поддержку получат почти 90 тыс. человек, из них — почти 4 тысячи жителей Краснодарского края.
— ПФР уже провел всю необходимую предварительную работу, связанную с подготовкой списков получателей и организацией выплаты, — сообщили в региональном отделении фонда.
Выплата будет осуществляться инвалидам и участникам ВОВ в течение мая — июня вместе с другими мерами материальной поддержки. Специально обращаться в ПФР не нужно, уточнили в учреждении, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.