Ещё
В британском зоопарке появились редкие птицы, похожие на черепашек-ниндзя
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В британском зоопарке появились редкие птицы, похожие на черепашек-ниндзя 

РИА Новости 45 минут назад
МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. В зоопарке Ньюквей в британском Корнуолле поселилась пара редких певчих птиц — Яванских зеленых сорок, сообщает People.
Эти птицы сейчас почти не встречаются в дикой природе — у себя на родине на острове Ява. Снижают популяцию, в первую очередь, браконьеры, которые ценят сорок за умение говорить и даже — большой лексикон.
Пара в Корнуолле стала пятой, находящейся в зоопарках Европы. Своим ярким оперением этот вид сорок обязан пигменту лютеину, содержащемуся в растениях, которым питается птица.
РИА Новости: последние новости
Скандалы "Евровидения" В ЕС могут рассмотреть вопрос о мерах из-за "подрыва суверенитета" Украины Голикова прекрасно готова к роли вице-премьера, заявили в профсоюзе
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК546
Фото скучающей на инаугурации Поклонской стало мемом384
Главным событием для рубля станет 12 мая25
Медведева отказались поддержать1362
Раскрыта загадка надписи на месте исчезновения ребенка8
Видео
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
00:39
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК
Происшествия Армия
00:39
В Красноярске загорелся Дворец спорта
Пожары
00:58
Любовь к Путину выразили масштабным флешмобом
Общество
05:44
Стала известна будущая роль Силуанова
Политика
01:39
Белоруссия оправдалась за запрет «Бессмертного полка»
СНГ В мире
00:34
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
00:59
Новая Зеландия треснула
В мире Статьи
00:50
Инаугурацию Путина отметили тортом со вкусом гордости за страну
Общество
12:30
Путин назвал цель своей жизни
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение