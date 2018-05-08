После нападения полицейских на челябинских фотографов Союз журналистов выступил с громким заявлением

«5 мая 2018 года на несанкционированном митинге в Челябинске произошли два инцидента с участием фотокорреспондентов СМИ и сотрудников полиции», — говорится в документе.

Так, сообщается, что к журналисту Наилю Фаттахову подошли несколько человек в форме, стали оскорблять корреспондента и попытались отнять у него камеру. Полицейские отступили, только когда за фотографа вступился коллега.

Фотокорреспонденту Вадиму Ахметову неизвестный нанес удар со спины. При этом стражи порядка не спешили задерживать нападавшего: скрутить руки они попытались самому работнику СМИ.

«Союзу журналистов Челябинской области не известны подробности инцидентов, причины действий сотрудников полиции, но имеющаяся информация не может не вызывать тревогу за безопасность и беспрепятственную деятельность наших коллег. Поэтому убедительно просим Вас провести всестороннюю проверку и сообщить нам о результатах», — сказано в письме Александру Сергееву.

Кроме того, во избежание подобных ситуаций в дальнейшем Союз журналистов предложил мероприятие с участием представителей СМИ и сотрудников МВД, на котором полицейские провели бы инструктаж об особенностях работы в экстремальных ситуациях, в том числе несанкционированных митингах.