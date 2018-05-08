Возможность заказа такси может появиться в мобильном приложении «Метро Москвы» к ЧМ-2018

Об этом говорится в документах, опубликованных на портале госзакупок.

Согласно документам, для ГУП «Московский метрополитен» планируется разработка модуля «Такси» для заказа такси в мобильном приложении «Метро Москвы» на платформах iOS и Android.

Модуль будет иметь функции построения маршрута, выбора времени подачи такси, выбор тарифного плана поездки, показ стоимости и времени поездки, показ маршрута движения, оплата поездки, связь с онлайн-диспетчерской и другие опции.

Согласно документам, работы по созданию модуля должны быть закончены к началу июня 2018 г.