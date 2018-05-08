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Возможность заказа такси может появиться в мобильном приложении «Метро Москвы» к ЧМ-2018
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Возможность заказа такси может появиться в мобильном приложении «Метро Москвы» к ЧМ-2018 

Агентство «Москва» 46 минут назад
Об этом говорится в документах, опубликованных на портале госзакупок.
Согласно документам, для ГУП «Московский метрополитен» планируется разработка модуля «Такси» для заказа такси в мобильном приложении «Метро Москвы» на платформах iOS и Android.
Модуль будет иметь функции построения маршрута, выбора времени подачи такси, выбор тарифного плана поездки, показ стоимости и времени поездки, показ маршрута движения, оплата поездки, связь с онлайн-диспетчерской и другие опции.
Согласно документам, работы по созданию модуля должны быть закончены к началу июня 2018 г.
Ранее генеральный директор АНО «Транспортная дирекция-2018» Кирилл Поляков сообщал, что болельщикам во время ЧМ-2018 г. будет рекомендовано использовать приложения агрегаторов для заказа такси. По его словам, рекомендации будут распространяться через сайт оргкомитета ЧМ-2018, мобильный гид, который появится в мае 2018 г., и другими способами.
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