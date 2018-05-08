«Мощное мероприятие!»: самарцы вместе с губернатором побывали на инаугурации президента РФ

— Был на инаугурации в Андреевском зале Кремля, — рассказал Алексей Транцев. — Мощное мероприятие! Удивило и порадовало обилие знакомых лиц из волонтерского корпуса и «молодежки».

63.ru вел прямую трансляцию того, как проходили выборы в Самарской области.