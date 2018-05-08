«Мощное мероприятие!»: самарцы вместе с губернатором побывали на инаугурации президента РФ 

Делегация из Самарской области приняла участие в инаугурации президента России Владимира Путина. Она прошла в понедельник, 7 мая.
Кроме врио губернатора Дмитрия Азарова среди гостей были доверенные лица главы государства — блогер Мария Комкова, член ОНФ Вадим Нуждин и руководитель «Инклюзивного клуба добровольцев» Алексей Транцев.
— Был на инаугурации в Андреевском зале Кремля, — рассказал Алексей Транцев. — Мощное мероприятие! Удивило и порадовало обилие знакомых лиц из волонтерского корпуса и «молодежки».
Владимир Путин победил на президентских выборах 18 марта. В Самарской области за него проголосовали 75,82% жителей. На втором месте — кандидат от КПРФ Павел Грудинин. На третьем — бессменный лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
63.ru вел прямую трансляцию того, как проходили выборы в Самарской области.