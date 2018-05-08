Операция «Антивор»: в Костроме создали электронную базу велосипедов

В базе с номерами костромских велосипедов уже 2 тысячи записей, узнал KOSTROMA.TODAY. Полицейские создали специальную систему, которая должна сократить число краж.

«Сотрудники разработали специальную анкету и базу данных, куда любой желающий может занести сведения о своем «железном коне». Всего в текущем году уже обработано более 700 специальных анкет», — рассказали в УМВД по Костромской области

6 мая полицейские устроили специальную акцию: открыли 4 пункта регистрации велосипедов: на пл. Сусанинской, пл. Октябрьской, парке Победы и парке Юбилейном.

Участковые совместно с госавтоинспекторами и специалистами экспертно-криминалистического центра записывали номера и особые приметы велосипедов.

Отметим, что в этом году система уже сработала — 5 мая полиция на улице задержала подозрительного мужчину с велосипедом. Проверка по базе показала, что транспорт ему не принадлежит — позже выяснилось, что костромич украл велосипед у школьницы.