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Операция «Антивор»: в Костроме создали электронную базу велосипедов
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Операция «Антивор»: в Костроме создали электронную базу велосипедов 

Kostroma.Today 45 минут назад
Фото: Kostroma.Today
В базе с номерами костромских велосипедов уже 2 тысячи записей, узнал KOSTROMA.TODAY. Полицейские создали специальную систему, которая должна сократить число краж.
«Сотрудники разработали специальную анкету и базу данных, куда любой желающий может занести сведения о своем «железном коне». Всего в текущем году уже обработано более 700 специальных анкет», — рассказали в УМВД по Костромской области.
6 мая полицейские устроили специальную акцию: открыли 4 пункта регистрации велосипедов: на пл. Сусанинской, пл. Октябрьской, парке Победы и парке Юбилейном.
Участковые совместно с госавтоинспекторами и специалистами экспертно-криминалистического центра записывали номера и особые приметы велосипедов.
Отметим, что в этом году система уже сработала — 5 мая полиция на улице задержала подозрительного мужчину с велосипедом. Проверка по базе показала, что транспорт ему не принадлежит — позже выяснилось, что костромич украл велосипед у школьницы.
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