Волгоград встретит день Победы перекрытыми дорогами

В день Победы дороги в нескольких районах Волгограда станут полностью пешеходными. Какие улицы останутся без машин из-за парада, «Бессмертного полка» и большого футбола, смотрите в нашем материале.

— Первую Продольную магистраль от улицы Комсомольской до Кубинской;

— Нулевую Продольную магистраль от Комсомольской до улицы имени Маршала Крылова до пересечения с Первой Продольной. В день Победы пешеходными станут и все местные проезды на этом участке.

Из-за парада на главной площади города дорожные ограждения появятся на:

— площади Павших Борцов;

— улице Мира;

— улице Гагарина.

Горожане, решившие прогуляться по центральной набережной и заглянуть в «Прифронтовой лес» рядом с храмом Иоанна Предтечи, не встретятся с автомобилями на дорогах:

— улицы Чуйкова от Краснознаменской до Комсомольской;

— Набережной 62-й Армии от улицы Калинин до 7-й Гвардейской;

— улицы Краснознаменской от Советской до Набережной 62 — й Армии;

— улицы Володарского от Советской до улицы имени маршала Чуйкова;

— Первой Продольной магистрали от Советской до улицы имени маршала Чуйкова.

Кубок России на стадионе «Волгоград Арена» сделает пешеходной Первую и Нулевую Продольную магистрали. Ради удобства болельщиков в 16:00 сотрудники ГАИ расширят пешеходную зону до 39-й Гвардейской.

— Во время футбольного матча в городе запретят въезд на улицу Кубинскую со Второй Продольной магистрали и выезд на улицу имени Землянского с «танцующего» моста через Волгу, — уточнили в пресс — службе мэрии.

Волгоградским водителям напоминают и про парковку машин. Волгоградцам, которые до полуночи не успели убрать машины со стоянок Дворца спорта и ТРЦ «Европа сити молл» грозит неприятное путешествие на штраф — стоянку.

Как Волгоград встретит день Победы, читайте в нашей предпраздничной афише.