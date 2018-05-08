Перекрытые дороги и пешеходные зоны в Волгограде в День Победы

В День Победы, 9 мая, в Волгограде закроют несколько центральных улиц. Для горожан и гостей города будут действовать сразу несколько пешеходных зон.

Как сообщили РИА34 в пресс-службе мэрии, с восьми часов утра 9 мая полностью пешеходным станет проспект Ленина от улицы Комсомольской до улицы Кубинской, Нулевую Продольную закроют для автомобилей от улицы Комсомольской до улицы имени маршала Крылова до выезда на проспект Ленина, а также все местные проезды в указанной зоне.

С четырех часов дня для удобства болельщиков, прибывающих на финальный матч Кубка России по футболу, пешеходную зону расширят до улицы 39-ой Гвардейской. Также в этот период будет отменен въезд на улицу Кубинскую со Второй Продольной магистрали и выезд на улицу имени Землянского с мостового перехода через Волгу.

В администрации уточняют, что во время проведения парада для обеспечения безопасности участников и зрителей улицы Мира и Гагарина, примыкающие к площади Павших борцов, будут предоставлены для проезда исключительно военной техники, участвующей в параде.

Также 9 мая пешеходные зоны будут организованы на улицах Чуйкова от улицы Краснознаменской до улицы Комсомольской, на набережной имени 62-й Армии от улицы Калинина до улицы 7-ой Гвардейской, на улице Краснознаменской от улицы Советской до Набережной имени 62-ой Армии.

В праздничный день спуститься к Верхней террасе набережной можно будет по улице Володарского и улицы Ленина, которые станут пешеходными от улицы Советской до Чуйкова.

В День Победы для автовладельцев предусмотрены несколько бесплатных перехватывающих парковок. Оставить машины можно около ТРЦ «Комсомолл» и ТРЦ «Ашан» в Дзержинском районе, а также на остановке Хлебозавод в Тракторозаводском районе. С перехватывающих парковок волгоградцев и гостей города до мест назначения доставят специальные шаттлы. Они в этот день будут работать в режиме экспресса.

Оставлять машины вдоль проспекта Ленина, а также на площадках возле ТРК «Европа сити молл» и Дворца спорта категорически запрещено. Весь транспорт необходимо убрать до полуночи восьмого мая. В противном случае, как предупреждают в мэрии, за дело возьмутся эвакуаторы.