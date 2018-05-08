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«КурскАтомЭнергоСбыт» благоустроил военные обелиски
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«КурскАтомЭнергоСбыт» благоустроил военные обелиски 

Курские известия 45 минут назад
Фото: Курские известия
В преддверии 73-й годовщины великой Победы энергетики привели в порядок памятники воинам Великой Отечественной войны
По традиции перед 9 Мая сотрудники ОП «КурскАтомЭнергоСбыт» провели ремонт около 30 обелисков и памятников, установленных в честь погибших за Родину. В течение апреля работники компании провели мониторинг во всех районах Курской области и составили списки памятников, нуждающихся в санитарной уборке и косметическом ремонте, а также закрепили ответственные подразделения компании за каждым памятником, нуждающимся во внимании. При этом предпочтение отдавалось объектам, находящимся на периферии региона и нуждающимся в уходе.
Как подчеркнул директор ОП «КурскАтомЭнергоСбыт» Сергей Токарев, сохранение памяти о великом подвиге военного поколения, спасшего мир от фашизма — святая обязанность, которую с честью выполняет коллектив крупнейшего энергосбытового предприятия соловьиного края.
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