«КурскАтомЭнергоСбыт» благоустроил военные обелиски 

В преддверии 73-й годовщины великой Победы энергетики привели в порядок памятники воинам Великой Отечественной войны
По традиции перед 9 Мая сотрудники ОП «КурскАтомЭнергоСбыт» провели ремонт около 30 обелисков и памятников, установленных в честь погибших за Родину. В течение апреля работники компании провели мониторинг во всех районах Курской области и составили списки памятников, нуждающихся в санитарной уборке и косметическом ремонте, а также закрепили ответственные подразделения компании за каждым памятником, нуждающимся во внимании. При этом предпочтение отдавалось объектам, находящимся на периферии региона и нуждающимся в уходе.
Как подчеркнул директор ОП «КурскАтомЭнергоСбыт» Сергей Токарев, сохранение памяти о великом подвиге военного поколения, спасшего мир от фашизма — святая обязанность, которую с честью выполняет коллектив крупнейшего энергосбытового предприятия соловьиного края.