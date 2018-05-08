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Ирек Ялалов рассказал о вариантах реновации в Уфе
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Ирек Ялалов рассказал о вариантах реновации в Уфе 

АиФ-Уфа 48 минут назад
Фото: АиФ-Уфа
В администрации Уфы 8 мая обсудили вопрос реновации устаревшего жилого фонда города.
По словам Ирека Ялалова, наиболее перспективна реновация кирпичных пятиэтажек 60-х годов постройки. Мэр сообщил, что необходимо разработать по одному проекту обновления по каждому типу домов массовых серий и определить варианты реноваций.
Сити — менеджер предложил три варианта:
1) Переселение граждан в новые дома, снос старого жилого фонда и строительство новых домов на освободившихся участках.
2) Реконструкция фасадов и заселение граждан с надстройкой двух-трёх этажей.
3) Увеличение габаритов существующего жилого дома на 1,5 — 3 метра по периметру с временным отселением граждан, по возможности, с надстройкой трёх и более этажей.
«В зависимости от выбранных вариантов, необходимо провести анализ экономической эффективности от реализации проекта и подготовить законодательную базу на основе опыта Москвы», — подытожил мэр.
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