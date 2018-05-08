Ирек Ялалов рассказал о вариантах реновации в Уфе

В администрации Уфы 8 мая обсудили вопрос реновации устаревшего жилого фонда города.

По словам Ирека Ялалова, наиболее перспективна реновация кирпичных пятиэтажек 60-х годов постройки. Мэр сообщил, что необходимо разработать по одному проекту обновления по каждому типу домов массовых серий и определить варианты реноваций.

Сити — менеджер предложил три варианта:

1) Переселение граждан в новые дома, снос старого жилого фонда и строительство новых домов на освободившихся участках.

2) Реконструкция фасадов и заселение граждан с надстройкой двух-трёх этажей.

3) Увеличение габаритов существующего жилого дома на 1,5 — 3 метра по периметру с временным отселением граждан, по возможности, с надстройкой трёх и более этажей.