В Севастополе провели генеральную репетицию парада Победы

Вчера в Севастополе прошла генеральная репетиция парада ко Дню Победы. Мероприятие началось утром. Так, военнослужащие еще раз проверили технику и нанесли последние штрихи: почистили колеса, натерли стекла до блеска, сообщает SevastopolMedia.

В генеральной репетиции было задействовано более 30 единиц боевой техники. Среди них оказались танки Т-72Б3, бронетранспортеры БТР-82А и БТР-80, береговой ракетный комплекс «Бастион», мобильные береговые комплексы разведки воздушной и надводной обстановки «Монолит» и «Минерал», пусковые установки комплекса ПВО С-400, зенитно-ракетный комплекс «Панцирь», а также буксируемые гаубицы «Мста-Б» и «Д-30», боевые машины реактивной системы залпового огня «Град-М», автомобили КАМАЗ-63968 «Тайфун» и бронеавтомашины «Рысь» и «Тигр».