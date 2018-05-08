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В Севастополе провели генеральную репетицию парада Победы
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В Севастополе провели генеральную репетицию парада Победы 

РИА «ФедералПресс» 49 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Вчера в Севастополе прошла генеральная репетиция парада ко Дню Победы. Мероприятие началось утром. Так, военнослужащие еще раз проверили технику и нанесли последние штрихи: почистили колеса, натерли стекла до блеска, сообщает SevastopolMedia.
В генеральной репетиции было задействовано более 30 единиц боевой техники. Среди них оказались танки Т-72Б3, бронетранспортеры БТР-82А и БТР-80, береговой ракетный комплекс «Бастион», мобильные береговые комплексы разведки воздушной и надводной обстановки «Монолит» и «Минерал», пусковые установки комплекса ПВО С-400, зенитно-ракетный комплекс «Панцирь», а также буксируемые гаубицы «Мста-Б» и «Д-30», боевые машины реактивной системы залпового огня «Град-М», автомобили КАМАЗ-63968 «Тайфун» и бронеавтомашины «Рысь» и «Тигр».
«ФедералПресс» напоминает, что 5 мая в Севастополе прошла первая городская вечерняя тренировка парада Победы.
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