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Почёт и уважение поколению победителей. Газовики поздравили новоуренгойских ветеранов
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Почёт и уважение поколению победителей. Газовики поздравили новоуренгойских ветеранов 

ИА Север-Пресс 51 минуту назад
Фото: ИА Север-Пресс
В преддверии Дня Победы представители компании «Газпром добыча Уренгой» и объединенной первичной профсоюзной организации предприятия пришли с поздравлениями в общественную организацию ветеранов Великой Отечественной войны Нового Уренгоя.
Такие ежегодные встречи являются знаком глубокого уважения тем, кто прошел войну, кто восстанавливал разрушенную страну, вносил трудовой вклад в освоение богатств Крайнего Севера. Сотрудники газодобывающего предприятия вручили ветеранам цветы и сладкие подарки. Артисты культурно-спортивного центра «Газодобытчик» исполнили песни военных лет.
Поколение победителей в «Газпром добыча Уренгой» всегда окружают заботой и особым вниманием, в том числе тех, кто работал на предприятии. Сейчас на попечении компании 15 пенсионеров — ветеранов Великой Отечественной войны. Один их них — ветеран тыла Евгений Федорович Айдаскин, который живет в Новом Уренгое. Подростком он сел за руль трактора, заменив на трудовом посту взрослых, ушедших на фронт. Потом вместе с первопроходцами осваивал газовые богатства Большого Уренгоя. Сейчас здоровье не позволяет Евгению Федоровичу посещать общественные мероприятия. Поэтому представители «Газпром добыча Уренгой» посетили его дома, от имени коллектива со словами искренней благодарности за мужество и трудолюбие ветерану пожелали здоровья и долгих лет жизни, вручили цветы и подарки.
«Газпром добыча Уренгой» регулярно организует для ветеранов праздники, тематические встречи, культурные мероприятия, — сообщает служба по связям с общественностью и средствами массовой информации компании. Каждый год им предоставляют материальную помощь, выделяют путёвки на оздоровление.
Месяц назад ИА «Север-Пресс» объявило акцию «Бессмертный полк. Всегда с нами». Мы предложили присылать в редакцию снимки героев в электронном виде с коротким текстовым сопровождением — фамилия, имя, даты рождения и смерти, место службы или жизни во время войны, при возможности — детали биографии. 9 мая этот бессмертный полк пройдет по интернету, начавшись на сайте ИА «Север-Пресс» http://sever-press.ru/besmertnyj-polk-vsegda-s-nami и продолжившись в социальных сетях и иных сетевых медиа.
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