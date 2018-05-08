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Бюро Equifax опубликовало подробные цифры прошлогодней утечки
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Бюро Equifax опубликовало подробные цифры прошлогодней утечки 

Anti-Malware.ru 54 минуты назад
Американское бюро кредитных историй Equifax опубликовало максимально подробную информацию об утечке, произошедшей в прошлом году, затронувшей миллионы потребителей США. Теперь цифры представлены более детально.
В феврале, отвечая перед сенатором Элизабет Уоррен, представители Equifax согласились с тем, что данные карт и налоговые идентификаторы могли находиться среди информации, попавшей в руки злоумышленников. Однако не было ясно, сколько именно людей пострадало.
В конце прошлой недели бюро предоставило соответствующие цифры различным комитетам по расследованию утечек, а в понедельник эта информация дошла до Комиссии по ценным бумагам и биржам.
В итоге в руки преступников попали:
146,6 млн имен;
146,6 млн дат рождения;
145,5 млн номеров социального страхования;
99 млн адресов;
209 тыс. данных карт (номера и сроки действия);
38 000 американских водительских удостоверений;
3 200 паспортных данных.
Исследования компании Mandiant помогли стандартизировать эти данные, Mandiant поставила задачу определить потребителей, чья личная информация была украдена.
Напомним, что в прошлом году бюро кредитных историй Equifax стало жертвой массовой утечки данных, в ходе которой данные потребителей попали в руки третьих лиц. После этого руководителям Equifax пришлось ответить перед Сенатом США.
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