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Появились данные о переносе запусков с Восточного
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Появились данные о переносе запусков с Восточного 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Запланированные на конец 2018 года запуски с космодрома Восточный могут быть отложены, так как спутники не поспевают за готовностью ракет.
Так, в данный момент «есть подтверждение готовности ракет-носителей „Союз 2.1а“ и „Союз 2.1б“, предназначенных соответственно для запуска космических аппаратов „Канопус-В“ номер 5 и 6, а также спутника „Метеор-М“ 2-2»; они отправляются из Самары уже во вторник, передает «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник.
Однако эти ракеты буду запускаться «лишь по готовности полезной нагрузки».
«С учетом внедрения механизмов импортозамещения, а также по ряду других причин возникли проблемы с графиком изготовления аппаратов, возможны задержки», — сообщил источник.
Он добавил, что до конца 2018 года с «Восточного», «скорее всего, удастся запустить лишь одну ракету, а не две, как планировалось ранее». Возможен также вариант переноса запусков на начало 2019 года, но «решение пока не принято».
Между тем, инфраструктура на космодроме «Восточный» готова выполнить запуски в штатном режиме.
Напомним, в феврале с космодрома «Восточный» два российских спутника дистанционного зондирования Земли «Канопус-В» были выведены на расчетную орбиту.
Это был третий пуск в истории «Восточного». Он планировался на 22 декабря 2017 года, однако после неудачного второго пуска и потери российского метеоспутника «Метеор-М» и 18 малых аппаратов старт отложили.
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