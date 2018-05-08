«Трансперенси» усмотрела признаки подлога в декларациях руководства госпредприятия

В подведомственном Россвязи ФГУП «Российские сети вещания и оповещения» (РСВО) задним числом подправили сведения о доходах и имуществе своих руководителей за 2016 год, утверждают в «Трансперенси Интернешнл — Россия ».

Утрата доверия с «приобретением» недвижимости

По данным антикоррупционной организации, правки внесены в декларацию бывшего руководителя предприятия Игоря Зорина. Так, летом 2017 года «Трансперенси» обнаружила у Зорина незадекларированную зарубежную недвижимость и доли в коммерческих предприятиях в США . В сентябре 2017 года Зорина уволили по представлению прокуратуры в связи с утратой доверия.

Однако в декларации доходов и имущества руководителей РСВО за 2016 год, которая сейчас размещена на сайте ФГУП, отражена зарубежная собственность Зорина: дом, две квартиры и нежилое помещение в США. В метаданных файла, размещенного на сайте РСВО, указано, что он создан 6 февраля 2018 года — спустя год после подачи декларации.

В 2017 году, когда декларация была подана и опубликована, сведений о майамской недвижимости Зорина в ней не было. Это значит, что сведения о зарубежном имуществе Зорина внесли в декларацию задним числом. Причем это было сделано, очевидно, не по его собственной инициативе: к моменту создания нового файла РСВО больше четырех месяцев руководил в качестве и.о. генерального директора Андрей Валериевич Бесчастнов.

Кроме того, данные о доходах и имуществе руководства ФГУП обновились и на сайте Россвязи, причем всего через неделю после расследования «Трансперенси».

Согласно законодательству, декларант может исправить ошибки в декларации только в течение месяца после ее подачи.

«Мы направили обращение к руководителю Россвязи Олегу Геннадьевичу Духовницкому для инициирования проведения служебного расследования и выявления признаков предполагаемого служебного подлога. Также мы обратимся в Генеральную прокуратуру России с просьбой провести проверку фактов, изложенных в этом материале, и в случае подтверждения фактов направить материалы для возбуждения уголовного дела по статье «Служебный подлог» (ст. 292 УК РФ)», — сообщается на сайте «Трансперенси Интернешнл — Россия».