Екатеринбург черно-белый: смотрим фотографии старого Уктуса и улицы Белинского

В очередном выпуске наших ностальгических фотопрогулок мы вспомним, как выглядела в советские годы юго-восточная часть города. Речь пойдет об Уктусе. Этот посёлок возник еще в начале XVIII века, когда на одноимённой реке Уктус на месте впадения её в Исеть был построен горный завод и плотина.

В XX веке Уктус вошёл в состав Свердловска , но ещё очень долгие годы сохранял чисто сельский облик — там было много частных деревянных домов и дач. Отчасти это можно было объяснить тем, что в этом районе не было заводов-гигантов, которые бы могли вести широкомасштабную застройку. Только начиная с 1960-х годов в этом районе началось строительство четырёх— и пятиэтажных домов, в основном на улицах Щербакова и Самолётной.

А ещё Уктус известен своим аэропортом. В 1923 году участок возле посёлка стали использовать как аэродром. Самолёты садились и взлетали с Уктуса почти полвека. Пик пришёлся на семидесятые годы, когда аэропорт обслуживал ежедневно до полусотни рейсов. С Уктуса взлетали кукурузники Ан-2 и вертолёты Ми-2 и Ми-8.

В 1985 году был официально запущен новый аэровокзал в Арамиле, после чего аэропорт был перенесён на новое место, а на месте старого аэродрома в 1990-х годах построили жилой район Ботанический.

В этой фотоподборке мы также вспомним, как выглядела во времена СССР улица Белинского. Этой важной городской магистралью в советские годы районы Уктус и Химмаш были связаны с центром города — там была проведена линия общественного транспорта. По ней запустили троллейбусное движение, которое функционирует и сегодня.

А теперь давайте посмотрим подборку фото улицы Белинского полувековой давности.

Благодарим за помощь в работе над материалом Госархив Свердловской области

Напоминаем, что мы будем и дальше выпускать ностальгические подборки фотографий различных районов нашего города. Если в ваших семейных архивах есть старые снимки Уралмаша, Эльмаша, Вторчермета, ВИЗа, Сортировки и вы готовы ими поделиться с другими горожанами, присылайте ваши фото нам на почту news@corp. e1.ru, не забудьте указать фамилию и имя автора.

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