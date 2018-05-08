Самарские байкеры открыли мотосезон

В субботу, 5 мая, байкеры открыли сезон ветра и скорости. Разделили праздник с мотолюбителями и сотрудники госавтоинспекции . У стражей магистралей и романтиков дорог нашлись точки соприкосновения интересов.

Вячеслав Рассеин в седле мотоцикла столько, сколько себя помнит. Начинал подростком на мопеде, мечтал заполучить знаменитый «Иж Планета Спорт». Когда вырос, смог позволить себе и более серьезную технику. Но даже самый дорогой байк — это лишь способ обрести то, что купить нельзя.

У самарских байкеров — открытие мотосезона. В этом году более 300 ценителей ветра и скорости выкатили своих железных коней на улицы города. Костяк движения составляют "Ночные волки" и СОМы — члены самарского объединения мотоциклистов. Впрочем, влиться в эти стройные ряды может всякий — был бы в наличии двухколесный транспорт и желание.

С тем, что байкеров на улицах Самары стало больше, согласны и в госавтоинспекции. Но сотрудники ГИБДД видят в этом не только плюсы. Открытие сезона — хороший повод напомнить мотоциклистам о правилах дорожного движения.