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Самарские байкеры открыли мотосезон
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Самарские байкеры открыли мотосезон 

ТРК Губерния 59 минут назад
В субботу, 5 мая, байкеры открыли сезон ветра и скорости. Разделили праздник с мотолюбителями и сотрудники госавтоинспекции. У стражей магистралей и романтиков дорог нашлись точки соприкосновения интересов.
Вячеслав Рассеин в седле мотоцикла столько, сколько себя помнит. Начинал подростком на мопеде, мечтал заполучить знаменитый «Иж Планета Спорт». Когда вырос, смог позволить себе и более серьезную технику. Но даже самый дорогой байк — это лишь способ обрести то, что купить нельзя.
У самарских байкеров — открытие мотосезона. В этом году более 300 ценителей ветра и скорости выкатили своих железных коней на улицы города. Костяк движения составляют "Ночные волки" и СОМы — члены самарского объединения мотоциклистов. Впрочем, влиться в эти стройные ряды может всякий — был бы в наличии двухколесный транспорт и желание.
С тем, что байкеров на улицах Самары стало больше, согласны и в госавтоинспекции. Но сотрудники ГИБДД видят в этом не только плюсы. Открытие сезона — хороший повод напомнить мотоциклистам о правилах дорожного движения.
В этом году самарским «Ночным волкам» исполнилось 16 лет. За это время движение обрело популярность и известность и за пределами региона. Сейчас самарцы активно готовятся к всероссийскому байк-шоу в Севастополе, которое пройдет 17 августа. Впрочем, для байкера всякий выезд — уже знаковое событие. Ведь мотоцикл — это такой праздник, который всегда с тобой.
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