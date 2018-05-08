Труп неизвестного мужчины двое суток пролежал во дворе жилого дома в Шахтах

Тело никто не опознал, а очевидцы сразу же вызвали сотрудников полиции. Приехавшие криминалисты установили, что мужчина умер около двух дней назад, все это время тело пролежало за гаражами никем не замеченным.

По предварительной версии, погибшим оказался мужчина без определенного места жительства, причины смерти сейчас уточняются. Также неизвестно, носила ли смерть криминальный характер.

Не так давно труп мужчины пролежал более пяти часов на солнце под оградой детского сада в Ростове. Мужчина скоропостижно скончался, приехавшие медики констатировали сердечный приступ, однако тело забирать никто не торопился.