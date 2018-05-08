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В поселке Прибрежный открыли отреставрированный мемориал «Звезда»
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В поселке Прибрежный открыли отреставрированный мемориал «Звезда» 

ТРК Губерния 59 минут назад
На торжественном открытии мемориала ученики местной школы читают стихи и вместе с жителями поселка Прибрежный вспоминают защитников Родины. В этом году памятник «Звезда» капитально отремонтировали.
Проект мемориала принадлежит ветерану и жителю Прибрежного Николаю Ивановичу Раскину. Он воевал на Западном и Белорусском фронтах, а также в Сталинграде. С 1968 года преподавал изобразительное искусство и черчение в местной школе. Восстановление памятника Иван Раскин не дождался. Он умер за две недели до его официального открытия. Ему было 95 лет.
9 мая поселок Прибрежный будет отмечать со всей страной и губернией. Именно от памятника жители понесут портреты своих воевавших родственников и присоединятся к международному движению «Бессмертный полк».
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