Ещё
Более сотни жителей и гостей Светлогорска выстроились в надпись «9 мая!»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Более сотни жителей и гостей Светлогорска выстроились в надпись «9 мая!» 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В курортном Светлогорске прошла памятная акция, посвященная Дню Победы. Более сотни жителей и гостей города выстроились в надпись «9 Мая!». Подробности расскаазали в пресс-службе регионального управления МВД, организовавшего акцию вместе с местной администрацией. Цифру «девять» на площадке перед Янтарь-холлом образовали патрульные автомобили полиции, в букву «м» встали сотрудники местного отдела полиции, в буквы «а» и «я» — обычные граждане, а восклицательный знак украсили машины «скорой помощи» и дежурной части отдела полиции. «Данная акция направлена не только на военно-патриотическое воспитание молодёжи, но также на память погибших воинов, которые отдали жизнь для того, чтобы мы жили на этой земле», — подчеркнула первый заместитель главы администрации МО «Светлогорский район» Татьяна Качмар.
АиФ: последние новости
Опубликована схема перекрытия дорог в Калининграде во время тестового матча В ботаническом саду Калининграда зацвела сакура «Бессмертный полк» пройдет в Калининграде до мемориала воинам-гвардейцам
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК546
Фото скучающей на инаугурации Поклонской стало мемом384
Главным событием для рубля станет 12 мая25
Медведева отказались поддержать1362
Раскрыта загадка надписи на месте исчезновения ребенка8
Видео
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
00:39
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК
Происшествия Армия
00:39
В Красноярске загорелся Дворец спорта
Пожары
00:58
Любовь к Путину выразили масштабным флешмобом
Общество
05:44
Стала известна будущая роль Силуанова
Политика
01:39
Белоруссия оправдалась за запрет «Бессмертного полка»
СНГ В мире
00:34
Путин сравнил Россию с птицей Феникс
Политика
00:59
Новая Зеландия треснула
В мире Статьи
00:50
Инаугурацию Путина отметили тортом со вкусом гордости за страну
Общество
12:30
Путин назвал цель своей жизни
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение