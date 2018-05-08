Более сотни жителей и гостей Светлогорска выстроились в надпись «9 мая!» 

В курортном Светлогорске прошла памятная акция, посвященная Дню Победы. Более сотни жителей и гостей города выстроились в надпись «9 Мая!». Подробности расскаазали в пресс-службе регионального управления МВД, организовавшего акцию вместе с местной администрацией. Цифру «девять» на площадке перед Янтарь-холлом образовали патрульные автомобили полиции, в букву «м» встали сотрудники местного отдела полиции, в буквы «а» и «я» — обычные граждане, а восклицательный знак украсили машины «скорой помощи» и дежурной части отдела полиции. «Данная акция направлена не только на военно-патриотическое воспитание молодёжи, но также на память погибших воинов, которые отдали жизнь для того, чтобы мы жили на этой земле», — подчеркнула первый заместитель главы администрации МО «Светлогорский район» Татьяна Качмар.