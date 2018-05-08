Изучили все сады, бульвары и скверы: в Перми ученые обнаружили 88 новых видов деревьев и кустарников

Биологи ПГНИУ подвели итоги многолетней работы и составили конспект видов древесных растений Перми . В него вошли 255 видов деревьев и кустарников, 88 из которых были обнаружены впервые.

Ученые пермского университета составляли конспект древесных видов более 12 лет. За это время биологи изучили места, где традиционно растут деревья и кустарники: сады, скверы, бульвары, придомовые территории, территории учебных заведений, зеленые насаждения вдоль улиц, в поймах, долинах малых рек, на откосах железных дорог и в лесопарках.

За все время работы ученые собрали 1500 образцов древесных растений. Большинство видов представляют европейскую и таежную флору, а треть привезена из Азии и с более южных территорий.

— Часть видов древесной флоры «сбегает из культуры» и самовольно осваивает территорию города, — рассказывает старший преподаватель кафедры ботаники и генетики растений ПГНИУ Наталья Молганова. — Такие «захватчики» называются инвазионными видами и могут представлять угрозу для естественных сообществ. В Перми натурализуются и вторгаются в естественные и нарушенные сообщества 19 видов древесных растений, такие как крыжовник отклоненный, ирга круглолистная, черемуха пенсильванская, лещина обыкновенная, боярышник Максимовича, бересклет европейский, ива ломкая.

Из 88 новых видов деревьев и кустарников, ранее не упоминавшихся в Перми, — 17 шиповников, восемь тополей и шесть боярышников.

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