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В Волгоград после большого турне возвращается уникальный «Воинский эшелон»
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В Волгоград после большого турне возвращается уникальный «Воинский эшелон» 

v1.ru 56 минут назад
Фото: v1.ru
Ретропоезд «Воинский эшелон», побывавший на станциях Волгоградской и Астраханской областей, заканчивает свое большое турне на вокзале Волгоград-1.
— Уникальный состав с историческим паровозом Эр и пятью железнодорожными платформами с самой известной военной техникой приедет на вокзал сегодня в 11:00, — уточнили в Приволжской железной дороге. — В середине апреля отправившись в путь из Астрахани, машинисты в исторических мундирах проехали сотни километров и побывали на 13 станциях.
После небольшой стоянки на волгоградском вокзале ретропоезд добежит до Сарепты в Красноармейском районе.
— Жители самого южного района увидят «Воинский эшелон» с 16:00 до 18:00, — уточнили в пресс-службе Приволжской железной дороги. — Завтра с 10:00 до 15:00 восстановленный до последней детали состав вновь зовет горожан на станцию Волгоград-1.
В апреле сотни астраханцев с цветами и музыкой провожали ретропоезд в дальнее путешествие. О том, как современные машинисты сменили профессию и справились с профессией кочегара, читайте в нашем материале.
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