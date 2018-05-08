В Волгоград после большого турне возвращается уникальный «Воинский эшелон»

Ретропоезд «Воинский эшелон», побывавший на станциях Волгоградской и Астраханской областей, заканчивает свое большое турне на вокзале Волгоград-1.

— Уникальный состав с историческим паровозом Эр и пятью железнодорожными платформами с самой известной военной техникой приедет на вокзал сегодня в 11:00, — уточнили в Приволжской железной дороге. — В середине апреля отправившись в путь из Астрахани , машинисты в исторических мундирах проехали сотни километров и побывали на 13 станциях.

После небольшой стоянки на волгоградском вокзале ретропоезд добежит до Сарепты в Красноармейском районе.

— Жители самого южного района увидят «Воинский эшелон» с 16:00 до 18:00, — уточнили в пресс-службе Приволжской железной дороги. — Завтра с 10:00 до 15:00 восстановленный до последней детали состав вновь зовет горожан на станцию Волгоград-1.

В апреле сотни астраханцев с цветами и музыкой провожали ретропоезд в дальнее путешествие. О том, как современные машинисты сменили профессию и справились с профессией кочегара, читайте в нашем материале.