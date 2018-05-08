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Руководители РФС и DFB возложили цветы в Зале воинской славы в Волгограде
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Руководители РФС и DFB возложили цветы в Зале воинской славы в Волгограде 

ТАСС 27 минут назад
Фото: ТАСС
ВОЛГОГРАД, 8 мая. /ТАСС/. Руководители Российского футбольного союза (РФС) и Немецкого футбольного союза (DFB) накануне Дня Победы возложили цветы к мемориалу в Зале воинской славы на Мамаевом кургане в Волгограде. Об этом с места события сообщает корреспондент ТАСС.
Руководство РФС представляли исполняющий обязанности президента организации Александр Алаев, вице-президенты Сергей Прядкин и Сергей Анохин и другие. В числе делегации из Германии был президент Немецкого футбольного союза Райнхард Гриндель.
Вечером на стадионе "Зенит" в Волгограде состоится товарищеский матч между юношескими сборными России и Германии (игроки до 18 лет). Затем 9 мая представители футбольных федераций посетят финальную игру Кубка России на «Волгоград-Арене», в которой сыграют «Тосно» из Ленинградской области и курский «Авангард».
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